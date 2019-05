Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer verletzt

Teistungen (ots)

Ein Mopedfahrer ist am Donnerstag, gegen 12.35 Uhr, bei einem Unfall in Teistungen verletzt wurden. An der Einmündung Lange Straße, Hauptstraße war er mit einem wartepflichtigen VW kollidiert. Dessen 69-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Der 16 Jahre alte Mopedfahrer kam ins Krankenhaus.

