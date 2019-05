Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Kosmetikstudio

Nordhausen (ots)

Erneut drangen Einbrecher in der vergangenen Nacht in ein Kosmetikstudio am Bahnhofsplatz ein. Der oder die Unbekannten verschafften sich über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt in das Geschäft. Sie erbeuteten aus einer Kasse einen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen. Erst im April war der Salon von Einbrechern heimgesucht worden.

