Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: GPS Geräte und Antennen gestohlen

Dingelstädt (ots)

Unbekannte erbeuteten in der vergangenen Nacht mehrere hochwertige GPS-Geräte und Antennen von Schleppern. Die Fahrzeuge waren auf dem Hof eines Landwirtschaftsbetriebes in der Küllstedter Straße abgestellt. Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind auf dem Gelände des Agrarbetriebes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt in 03606/6510 entgegen.

