Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, kurz nach 11 Uhr, die Uferstraße. Als er die Spur wechselte, kollidierte der Lkw mit einem am Straßenrand abgestellten Pkw. Der Fahrer bremste ab, worauf die dahinter befindliche Fahrerin eines Suzuki auf den Lkw auffuhr. Die Suzuki-Fahrerin und eine weitere Person, die sich mit im Suzuki befand, verletzten sich leicht. In der Uferstraße kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

