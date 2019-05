Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Denkmal auf Ehrenfriedhof beschädigt - Die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Unbekannte zerstörten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag das Denkmal auf dem Ehrenfriedhof am Stresemannring. Der oder die Täter trennten den Kopf des knienden sowjetischen Soldaten vom Hals. Die Hand des Kindes, welches der Soldat im Arm hält, wurde abgeschlagen. Wer hat zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ehrenfriedhofes bemerkt oder sonstige Wahrnehmungen im Hinblick auf die Tat gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960.

