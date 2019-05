Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche aus Auto gestohlen

Schlotheim (ots)

Eine Frau stellte ihr Fahrzeug am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in der Pfarrer-Bonhoeffer-Straße ab. Als sie gegen 14.20 Uhr zu ihrem Hyundai zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ihre Handtasche gestohlen hatten. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

