Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrfach gezündelt - Die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Eine Spur der Verwüstung hinterließen Unbekannte in der vergangenen Nacht in Nordhausen. Gegen 0.20 Uhr stand in der Geseniusstraße eine Altpapiertonne in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Unweit davon entfernt brannten zwei gelbe Säcke. Auch ein Kleidercontainer in der Straße An der Bleiche blieb nicht verschont. Hier entzündeten der oder die Täter mehrere Kleidungsstücke, nachdem sie diese aus dem Container geholt hatten. Bereits eine Stunde zuvor hatte ein Zeuge zwei Jugendliche beobachtet, die in der Justus-Jonas-Straße zwei Papiertonnen in Brand setzten. Diese brannten komplett nieder. Wer kann weitere Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell