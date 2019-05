Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener nach Unfall geflüchtet, Führerschein weg

Ebeleben (ots)

Mit über 1,9 Promille verursachte ein Autofahrer am Mittwoch, gegen 22 Uhr, einen Unfall. Der Mann war mit seinem Auto in der Lindenstraße mit einem Golf, der am Fahrbahnrand abgestellt war, kollidiert. Anschließend fuhr er einfach davon. Die Polizisten konnten den flüchtigen Fahrer ermitteln. Der 48-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

