Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer nach Kollision mit Moped verletzt - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Nach einem Unfall, der sich bereits am Montag, den 29. April, zwischen einem Radfahrer und einem bislang unbekannten Mopedfahrer ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Der Radfahrer befuhr gegen 9 Uhr die Straße In der Klinge in Richtung Görmar. Nach der Unterführung wurde er von einem Mopedfahrer überholt. Aufgrund eines entgegenkommenden Lkw scherte der Mopedfahrer wieder vor dem Radfahrer ein, wobei er gegen den Fahrradlenker stieß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Der Mopedfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass seine Personalien festgestellt werden konnten. Wer kann Angaben zu besagtem Mopedfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

