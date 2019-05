Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall davon gefahren

Bleicherode (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war am Dienstag, gegen 16.50 Uhr, in der Bahnhofstraße aus Richtung Nordhäuser Straße unterwegs, als er oder sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der weiteren Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Bauzaun und mit einem leerstehenden Haus. Sowohl am Zaun als auch an einem Holzpfeiler des Hauses entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, wobei eine Kennzeichentafel des Autos abfiel. Die Polizei hat die Ermittlungen zum unfallflüchtigen Fahrer aufgenommen.

