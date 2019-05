Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in leerstehendem Einfamilienhaus

Neustadt (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Stolberger Straße ein. Erbeutetet haben der oder die Täter nichts. Lediglich zwei Bretter waren offenbar zum Abtransport bereitgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

