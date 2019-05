Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube abgebrannt

Nordhausen (ots)

Mehrere Anwohner meldeten der Polizei in der vergangenen Nacht, gegen 1 Uhr, einen großen Feuerschein in einer Gartenanlage. Es stellte sich heraus, dass in der Gartenanlage Schöne Aussicht eine Gartenlaube in Flammen stand. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 2.15 Uhr weitestgehend gelöscht. Die Laube brannte vollständig ab. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

