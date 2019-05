Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher festgenommen

Sondershausen (ots)

Zwei Einbrecher konnten in der vergangenen Nacht in Sondershausen auf frischer Tat gestellt werden. Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Langen Straße meldete sich gegen 4 Uhr telefonisch bei der Polizei und teilte mit leiser Stimme mit, dass sich gerade Einbrecher in seinem Haus befinden. Die Diebe hatten sich gewaltsam über die Haustür Zutritt in das Wohnhaus verschafft. Nachdem die Polizisten eingetroffen waren, kamen die Diebe aus dem Haus. Die beiden 23 und 46 Jahre alten Männer rumänischer und deutscher Herkunft konnten noch vor Ort festgenommen werden. Gestohlene Sachen fanden die Polizisten nicht. Die Ermittlungen zu den Männern dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob sie auch für weitere Einbrüche in Sondershausen verantwortlich sind.

