Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Rottleben (ots)

Beute im Wert von mehreren tausend Euro machten Diebe am Dienstag nahe Rottleben. Der oder die Unbekannten schlugen zwischen 10 Uhr und 11 Uhr die Beifahrerscheibe eines VW ein, der auf dem Parkplatz der Barbarossahöhle in der Straße Mühlen abgestellt war. Aus dem Fahrzeug stahlen sie einen Rucksack, in dem sich ein Objektiv, eine Geldbörse und weitere Wertsachen befanden. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

