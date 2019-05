Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Dingelstädt (ots)

Die Fahrerin eines Citroen befuhr am Montag, gegen 18.40 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Dingelstädt in Richtung Mühlhausen. Dabei verlor die 41-Jährige in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw, der infolge dessen mit der Schutzplanke kollidierte. Die Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug und an der Schutzplanke entstand Sachschaden.

