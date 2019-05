Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw gestohlen

Sondershausen (ots)

In der Nacht zu Montag schlugen Fahrzeugdiebe in Sondershausen zu. Zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 5.20 Uhr, stahlen sie einen weißen Toyota, RAV4, der am Fahrbahnrand der Rosenstraße abgestellt war. Das gestohlene Fahrzeug hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Fahrzeugdiebstahl bemerkt haben. Wem sind zur Tatzeit in der Rosenstraße verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

