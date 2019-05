Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Efeu-Hecke in Brand

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montag stand, kurz vor 14.30 Uhr, in der Klosterstraße eine Efeu-Hecke in Flammen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Polizei geht davon aus, dass bislang Unbekannte die Wurzel der Pflanze angezündet haben. Es entstand geringer Sachschaden.

