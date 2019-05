Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Leinefelde (ots)

Am Montagmorgen wurde der Polizei der Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Siemensstraße gemeldet. Unbekannte drangen durch gewaltsames Öffnen der Ladentür in das Geschäft ein. Daraus erbeuteten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

