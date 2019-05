Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall einfach weiter gefahren

Bad Frankenhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in Bad Frankenhausen ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Der VW wurde am Freitag, gegen 12.45 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße am Markt abgestellt. Als der Besitzer das Fahrzeug am Montag, gegen, 8.15 Uhr, wieder nutzen wollte, stellte er unfallbedingte Schäden fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Am VW entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

