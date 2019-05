Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigungen in Kirche festgestellt

Ilfeld (ots)

Am Montagmorgen wurden in der Kirche am Georgsplatz in Ilfeld mehrere Beschädigungen festgestellt. Unbekannte zündelten an den Lesezeichen mehrerer ausgelegter Bücher. Die Fäden brannten ab, die Bücher entzündeten sich glücklicherweise nicht. Außerdem wurden in der Kirche Getränke verschüttet und das Gästebuch zerschnitten. Erst am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte ebenfalls in einer Nordhäuser Kirche gezündelt. (Siehe Pressemeldung vom 19.05.2019) Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell