Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert gegen Poller gefahren

Niedersachswerfen (ots)

Ein Autofahrer versuchte am Sonntagabend in Niedersachswerfen in eine Parklücke einzufahren, bei der jedoch ein Poller an der Einfahrt hinderte. Der Mann fuhr mehrfach rückwärts gegen diesen Poller. Zeugen beobachteten, wie er anschließend ausstieg und schwankend die Unfallstelle verließ. Während der Unfallaufnahme kehrte der Mann schließlich zur Unfallstelle zurück. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Seinen Führerschein musste der 39-Jährige abgeben. Am Poller entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

