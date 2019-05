Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: tödlicher Motorradunfall auf der L 1016

Helbedündorf (ots)

Am Sonntag Nachmittag gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der L 1016 zwischen Keula und Windeberg ein tödlicher Verkehrsunfall. Am Abzweig Menteroda wollte ein PKW VW Passat nach links abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Der aus der Ortslage Keula kommende Motorradfahrer übersah aus derzeit noch ungeklärter Ursache den wartenden PKW VW Passat und fuhr auf diesen auf. Beim Auffahrunfall verletzte sich der 63 - jährige Harley - Davidson Fahrer tötlich. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die L 1016 in diesen Bereich kurzzeitig voll gesperrt.

