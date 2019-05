Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeld (ots)

Am 18.05.2019 gegen 08:40 Uhr ereignete sich in Beuren ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 66jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr das Beuertor in Richtung Marktstraße. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegen kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw Mitsubishi. Fahrer und Beifahrer des Mitsubishi wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell