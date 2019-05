LPI-NDH: Straftaten

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Eichsfeld (ots)

Am 18.05.2019 gegen 14:00 Uhr wurde eine Joggerin in der Ortslage Zella in der Straße Am Sportplatz von einem frei laufenden Hund in die Kniekehle und Hüfte gebissen. Die 58jährige Joggerin wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Geschädigten war dies bereits der zweite Vorfall mit dem gleichen Hund. Bei dem Hund handelt es sich vermutlich um einen blonden Hovawart. Hinweise auf den Halter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

In der Nacht vom 17.05.2019 zum 18.05.2019 wurde in Heiligenstadt in der Schillerstraße der Rußpartikelfilter eines Pkw Mercedes Benz Vito entwendet. Der unbekannte Täter demontiertes das Teil vom parkenden Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen!

