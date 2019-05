Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Person bei Verkehrsunfall verletzt

Roßleben (ots)

Eine 18-Jährige befuhr am Samstagabend mit ihrem Pkw VW die Haldenstraße in Roßleben. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die junge Frau beim Abbiegevorgang in eine andere Straße von dieser ab und fuhr in den Straßengraben. Hierbei wurde eine weitere Fahrzeuginsassin, welche zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war, verletzt. Die verletzte Person musste mittels RTW zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden.

