Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reh verursacht Unfall

Großfurra (ots)

Ein 30-Jähriger befuhr Samstagabend mit seinem Pkw VW die L 1034 von Großfurra kommend in Richtung Kleinfurra. In der ersten Rechtskurve nach dem Ortsausgang Großfurra stand plötzlich ein Reh mittig auf der Fahrbahn. Um einen Anstoß zu vermeiden, wich der Fahrzeugführer nach links aus und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, wo er im Straßengraben zum Stillstand kam. Personen wurden nicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Reh kam unbeschadet davon.

