Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Braunsroda (ots)

Im Zeitraum vom 16.05.19, 16.30 Uhr bis zum 18.05.2019, 19.15 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Gutshofes von Bismarck in der Ortslage Braunsroda abgeparkter roter Pkw Kia Rio durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. An dem Pkw Kia entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- EUR. Hat jemand etwas beobachtet oder kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Hinweise nimmt die Pst. Artern unter der Tel.Nr.: 03466/3610 gern entgegen.

