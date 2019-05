Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versammlungen in Leinefelde beendet

Leinefelde-Worbis (ots)

Am heutigen Tag führte die Landespolizeiinspektion Nordhausen gemeinsam mit Unterstützungskräften aus der Thüringer Bereitschaftspolizei sowie weiteren Thüringer Polizeidienststellen einen geschlossenen Einsatz anlässlich mehrerer im Stadtgebiet von Leinefelde angemeldeter Versammlungen und Aufzüge durch. Die Versammlungen in der Stadt Leinefelde sind beendet. An der Versammlung der NPD nahmen 130 Personen teil. An der Gegenversammlung beteiligten sich 140 Menschen.

Auf dem Weg zur Versammlung der NPD zeigte ein Mann den sogenannten Hitlergruß. Die Polizei erstattete Anzeige wegen des Verstoßes nach § 86 a StGB. Der Mann durfte nicht an der Versammlung teilnehmen. Ein weiterer Verstoß nach § 86 a StGB wurde auf dem Versammlungsgelände der NPD, ebenfalls durch Zeigen des Hitlergrußes, festgestellt. Außerdem wird gegen einen der Versammlungsteilnehmer wegen Verdacht der Nötigung zum Nachteil eines Pressevertreters ermittelt.

Auf Seiten der Gegenversammlung registrierte die Polizei keine Verstöße.

