Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Sachschaden

Kleinberndten (ots)

Eine 33-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr die Straße Besenrode und beabsichtigte nach Anhalten ihres Fahrzeugs im Kreuzungsbereich nach links auf die L 1033 abzubiegen. Aus Richtung Dietenborn kommend befuhr der vorfahrtsberechtigte Mitsubishi-Fahrer die L 1033. Aufgrund der momentanen baulichen Gegebenheiten und deren damit verbundenen Einschränkung an der Unfallstelle war die Sicht für die Suzuki-Fahrerin erschwert. In der weiteren Folge kam es beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

