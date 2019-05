Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Person bei Auffahrunfall leicht verletzt

Sondershausen (ots)

Ein Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich Freitagabend in Höhe einer Fußgängerampel in der Güntherstraße in Sondershausen. Hierbei fuhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer auf einen verkehrsbedingt stehenden Pkw Chevrolet auf. Die Beifahrerin des Chevrolet wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

