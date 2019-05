Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Sachschaden

L 1034 Bendeleben - Rottleben (ots)

Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es Freitagnachmittag auf der L 1034 zwischen Rottleben und Bendeleben. Eine Kolonne von drei Fahrzeugen fuhr von Rottleben kommend in Richtung Bendeleben. In Höhe eines Feldweges bremste der Vorausfahrende seinen Pkw ab, um in die Feldeinfahrt einzubiegen. Der dahinter fahrende Fahrzeugführer konnte seinen Pkw noch rechtzeitig abbremsen. Dem 48-jährigen Fahrer im 3. Fahrzeug gelang dies nicht. Er wich nach links aus und kollidierte in der weiteren Folge mit dem Gegenverkehr. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

