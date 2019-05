Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bagger durch Unbekannte beschädigt - Die Polizei sucht Zeugen

Wehnde (ots)

Am Mittwoch, 24. April, verursachten bislang Unbekannte an einem Bagger, der auf einer Baustelle in der Straße Wickenhof abgestellt war, einen hohen Sachschaden. Ermittlungen zufolge füllten der oder die Täter Sand in den Bagger, wodurch der Motor Schaden nahm. Wer hat an besagtem Mittwoch etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat möglicherweise Personen beobachtet, die sich an dem Bagger zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell