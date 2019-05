Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw mit Hausecke kollidiert

Schlotheim (ots)

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, kurz nach 15 Uhr, die Gartenstraße in Schlotheim. Der 40-Jährige beabsichtigte, in die Sondershäuser Straße einzubiegen. Dabei blieb er mit seinem Sattelauflieger an einer Hausecke hängen. Am Lkw und am Haus entstanden Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell