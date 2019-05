Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto von der Straße abgekommen

Bad Langensalza (ots)

Ein 59-jähriger Autofahrer war am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 84 aus Richtung Reichenbach in Richtung Bad Langensalza unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab. Infolge dessen durchfuhr das Auto einen Straßengraben. Es kam in einer Buschgruppe zum Stehen. Möglicherweise war der Fahrer kurz am Steuer eingeschlafen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

