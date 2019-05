Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann auf Supermarktparkplatz attackiert - Die Polizei sucht Zeugen

Roßleben (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, 11. Mai, wurde ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ziegelrodaer Straße durch einen Unbekannten attackiert. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr nahe der Stellplätze für die Einkaufswagen. Der Unbekannte fuhr mit seinem Pkw auf den Mann zu, stieg aus und attackierte ihn mit Tritten. Außerdem beleidigte er sein 57-jähriges Opfer mehrfach. Die Hintergründe der Attacke sind bislang völlig unklar. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Angreifer oder dessen Fahrzeug machen können. Unter dem Stellplatz für Einkaufswagen befanden sich zur Tatzeit zwei Männer, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und somit ebenfalls als wichtige Zeugen in Frage kommen. Auch diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der 03466/3610 zu melden.

