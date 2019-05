Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeuge aus Haus gestohlen

Bad Tennstedt (ots)

Ein in Sanierung befindliches Haus in der Herrenstraße wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Sie erbeuteten mehrere Werkzeuge und Werkzeugteile im Wert von mindestens 1000 Euro. Wer hat etwas bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

