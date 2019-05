Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollstuhlfahrer bestohlen

Mühlhausen (ots)

Ein dreister Dieb schlug am Mittwochnachmittag in einem Geschäft im Steinweg zu. Dort wurde, gegen 15.45 Uhr, ein Rollstuhlfahrer bestohlen. Der Unbekannte erbeutete den Beutel und die Geldbörse des Rentners. Der Täter war offenbar jugendlich, hatte schwarze Harre und trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Wer hat den Diebstahl bemerkt und kann Angaben zu dem Dieb machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell