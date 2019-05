Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped von Dachboden gestohlen

Großenehrich (ots)

Zwischen Sonntag- und Montagabend verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt in einen Lagerraum an der Alten Hauptstraße. Daraus stahlen sie ein schwarzes Moped. Die Simson SR50 war auf dem Dachboden abgestellt. An dem Moped war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Täter an der Tat beteiligt waren. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

