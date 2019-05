Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container abgebrannt

Bad Langensalza (ots)

Mehrere Container standen in der vergangenen Nacht, gegen 1 Uhr, in der Bretanostraße in Flammen. Drei Container brannten völlig ab, ein weiterer wurde durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte das Feuer vorsätzlich gelegt haben. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind in der vergangenen Nacht verdächtige Personen aufgefallen, die sich an den Containern zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell