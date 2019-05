Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsalarm am Kyffhäuserdenkmal

Steinthaleben (ots)

Auf das Kassenhäuschen am Kyffhäuserdenkmal hatten es Diebe in der vergangenen Nacht zwischen 0.30 Uhr und 1.10 Uhr abgesehen. Der oder die Unbekannten zerstörten das Fenster des Häuschens im Eingangsbereich. Daraufhin löste der Einbruchsalarm aus. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Erbeutet haben sie jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell