Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leerstehendes Mehrfamilienhaus in Brand

Holzthaleben (ots)

In der vergangenen Nacht stand gegen 3.45 Uhr in Holzthaleben ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in Flammen. Eine halbe Stunde später hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Bei dem Gebäude, an dem ein Schaden von ca. 10000 Euro entstand, handelt es sich um einen Rohbau. An dem Wohnhaus selbst wurden mehrere Zimmer und der Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an.

