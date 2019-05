Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Kyffhäuserland (ots)

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Mittwoch, 1. Mai, gegen 15.45 Uhr im Kyffhäuserkreis ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße 85 aus Richtung Kelbra in Richtung Kyffhäuser. Dabei überholte er, trotz Überholverbot, einen vor ihm fahrenden Pkw. Daraufhin wollten Polizisten den Motorradfahrer kontrollieren. Doch statt anzuhalten gab der Fahrer Gas. So mussten in einer Kurve die Fahrer entgegenkommender Autos halten. Wer kann Angaben zur Fahrweise, insbesondere zum Fahrer der Suzuki machen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der 03466/3610 entgegen.

