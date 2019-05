Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer fährt davon

Nordhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr in Nordhausen eignete, sucht die Polizei Zeugen. In der Parkallee, im Bereich der Einfahrt zum sogenannten Fässchen, kam es zu einer Berührung zwischen einem Fahrrad und einem Fahrzeug. Der 21 Jahre Radfahrer stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Autofahrer stoppte kurz und fuhr dann Richtung Parkallee stadtauswärts davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Golf gehandelt haben. Der verletzte Radfahrer kam ins Krankenhaus. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum flüchtigen Autofahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

