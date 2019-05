Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Unfallzeit: 11.05.2019, 07:00 Uhr

Der Fahrer eines Pkw VW befuhr zur Unfallzeit die Mühlhäuser Straße in Dingelstädt, aus Richtung Mühlhausen kommend, in Richtung Innenstadt. Höhe Hausnummer 52 beginnt die Beleuchtungseinrichtung der Mühlhäuser Straße. Der Fahrer bemerkt ein Tier auf der Straße, bremst seinen Pkw stark ab und versucht dem Tier nach rechts auszuweichen. Dabei verliert er die Kontrolle über seinen Pkw und kommt in weiterer Folge mit der rechten Fahrzeug an die 1.Straßenlaterne. Die Straßenlaterne wird durch den Aufprall abgerissen, stark deformiert und ca. 6m weit geschleudert. Der Pkw wird hierbei stark beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 9.000.- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell