Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volltrunken, aggressiv und uneinsichtig

Sondershausen (ots)

Einen merkwürdigen Notruf erhielt die Landeseinsatzzentrale der Polizei vergangene Freitagnacht aus einer Obdachlosenunterkunft in Sondershausen. Ein offenbar stark alkoholisierter Mann meldete unverständlich etwas von einer bevorstehenden Schlägerei, mehr war dem Notruf nicht zu entnehmen. Die eilig vor Ort entsandten Beamten trafen den hinreichend polizeibekannten Anrufer dann auch am Ereignisort an, ziemlich schnell wurde jedoch klar, dass er sich offenbar vorsorglich selbst gemeldet hatte und jegliche Aggressionen von ihm ausgingen. So versuchte er immer wieder, zu den anderen Bewohnern zu gelangen, um diese anzugreifen, weiterhin Scheiben am Objekt einzuschlagen. Als der junge Mann dann auch noch versuchte, Einsatzmittel der Polizei zu beschädigen und aufgrund seines Auftretens weitere Straftaten nicht auszuschließen waren, wurde der Mann zur Unterbindung und zeitgleichen Ausnüchterung in polizeiliches Gewahrsam genommen. Neben einer Nacht in der Zelle erwarten den Mann nun mehrere Anzeigen von Amtswegen.

