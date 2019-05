Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei stellt jugendliche Randalierer in Greußen

Greußen (ots)

Opfer sinnloser Zerstörungswut mehrerer Jugendlicher wurde eine Baustelle in Greußen am vergangenen Samstagmorgen. Eine Streife der Polizeiinspektion Kyffhäuser bemerkte kurz vor 3 Uhr, wie sich 3 junge Männer über die Baustellenampeln und Absperrungen in der Neustadt hermachten bzw. diese umwarfen. In der Folge konnten zwei Personen gestellt und identifiziert werden. Es erfolgte die Belehrung über die Erstattung einer Strafanzeige, wobei sich die Jugendlichen einsichtig zeigten und die Baustellenabsperrung letztlich dann provisorisch wieder aufgebaut wurde. Die Hauptschuld an der sinnfreien Aktion gaben die jungen Männer indes dem flüchtenden Dritten im Bunde. Keine halbe Stunde später konnte die Streife erneut eine Personengruppe feststellen, die wieder auf die Baustellenbeschilderung einwirkte. Bei Sicht auf den Streifenwagen bekamen die nun 4 jungen Männer abermals flinke Füße. In der Folge gelang es den Beamten, eine Person festzusetzen und in polizeiliches Gewahrsam zu nehmen. Es handelte sich um einen der beiden jungen Herren, die schon bei dem ersten Angriff identifiziert worden waren. Da der junge Mann noch nicht volljährig war, wurde er zur Dienststelle verbracht, wo er später durch die Erziehungsberechtigten abgeholt wurde. Gegen alle vier nun namentlich bekannt gemachten Jugendlichen wurden nun diverse Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigungen eingeleitet.

