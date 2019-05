Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw in Graben gerutscht

Mackenrode (ots)

Am Donnerstagvormittag befuhr der Fahrer eines Lkw die Bundesstraße aus Richtung Mackenrode in Richtung Nüxei. Da die Straße dort gesperrt ist, beabsichtigte der Fahrer zu wenden. Dabei rutschte der Lkw in den Graben. Der Lkw muss mithilfe eines Krans aus dem Graben geborgen werden. Gegenwärtig ist die Straße noch gesperrt.

