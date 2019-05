Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nordhäuser Innenstadt mit Graffitis beschmiert - Die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Insgesamt über 1000 Euro Sachschaden verursachten Graffiti-Sprayer zwischen Donnerstag, 18. April, und Dienstag, 23. April, in der Nordhäuser Innenstadt. In der Predigerstraße wurde die Fassade einer Hauswand mit roter Farbe und dem Schriftzug Kommune besprüht. Denselben Schriftzug hinterließen der oder die Täter ebenfalls auf dem Anhänger eines Lkw, der zur Tatzeit in der Weberstraße abgestellt war. Auch in der Weidenstraße und im Grimmel machten sich die Sprayer zu schaffen. Dort wurden mehrere Hausfassaden, sowie eine Garage und ein Briefkasten besprüht bzw. bemalt. Da die Schriftzüge sich in der Gestalt stark ähneln, geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den Verursachern immer um dieselben Personen handelt. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Sprayern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

