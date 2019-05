Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind von Unbekanntem angesprochen - Zeugen gesucht

Bernterode (ots)

Ein Kind ist am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in der Straße des Friedens von einem Unbekannten aus einem Auto heraus angesprochen worden. Der Junge befand sich auf dem Rückweg von der Schule, als sich der Mann mit dem Auto näherte und ihn ansprach. Daraufhin lief das Kind davon. Der Mann war ca. 60 Jahre alt und hatte hellgraue weiße Haare. Neben der Nase soll er eine auffällige Warze gehabt haben. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jeans und einem schwarzen Pullover. Der Unbekannte soll in einem schwarzen VW mit Gothaer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

