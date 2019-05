Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tote Katze in Karton aufgefunden - Polizei sucht dringend Zeugen

Uthleben (ots)

Am Donnerstagmorgen fanden Zeugen an der Ortsverbindungsstraße zwischen Uthleben und Sundhausen einen Karton. In dem Karton befand sich der Kadaver einer Katze. Das tote Tier wurde zur Untersuchung an das Veterinäramt übergeben, um die genaue Todesursache festzustellen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat am Donnerstag, 9. Mai, oder in der Nacht zu Donnerstag eine Person auf der Straße zwischen Uthleben und Sundhausen bemerkt, die dort etwas ablegte? Wem ist ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen, das möglicherweise dort hielt? Wer kennt die Katze auf dem Foto? Wer kann Angaben zum Besitzer machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

